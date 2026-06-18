نائب محافظ سوهاج يتفقد جاهزية الخلاطة الأسفلتية بالجبل الغربي استعداداً لخطة الرصف 2026/2027

أجرى كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد موقعي الخلاطة الأسفلتية القديم والجديد بقرية المزالوة بالجبل الغربي بمركز سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لمشروعات المحافظة والوقوف على مدى جاهزيتها.

محافظة سوهاج

يرافقه الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع الخلاطة الأسفلتية، وذلك بحضور المهندس حاتم عمر مدير عام الطرق بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المشروع.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ المواقع والمعدات والتشوينات الخاصة بالخلاطة الأسفلتية، واطمأن على الوضع العام بالموقعين ومدى جاهزية المعدات، مؤكداً أهمية المشروع في دعم خطط المحافظة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف المراكز والمدن والقرى.

ووجه نائب المحافظ بحصر جميع المعدات المعطلة والتي تحتاج إلى أعمال صيانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من إصلاحها في أسرع وقت ممكن.

بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، والاستعداد الكامل لتنفيذ خطة الرصف للعام المالي الجديد 2026/2027، كما وجه برفع كفاءة الموقعين وتحسين بيئة العمل بهما.

وأكد "سليمان" على الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الحماية المدنية، مع ضرورة المراجعة الدورية لوسائل الأمان بالموقعين، وإزالة المخلفات والمواد القابلة للاشتعال أولاً بأول حفاظاً على سلامة العاملين والمعدات.

ومن جانبه، أكد السكرتير المساعد ورئيس مجلس إدارة المشروع، على ضرورة جاهزية جميع المعدات للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

ووجه بإعداد لائحة تنفيذية منظمة للعمل بالمشروع، تكون مرجعاً للعاملين وتساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستفادة من إمكانيات المشروع بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.