قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء
صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تتقدم 13 مركزًا وتحقق المركز 864 على مستوى العالم حسب التصنيف الأمريكي us news

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديميًا وبحثيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها المتواصلة، وذلك بتقدمها في تصنيف U.S. News العالمي للجامعات للعام 2026/2027، لتصل إلى المركز 864 عالميًا.

قفزت ١٣ مركزا عن نتيجه العام الماضي في تأكيد جديد على المكانة المتنامية التي تحتلها الجامعة على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.

جامعة سوهاج

وأوضح النعماني أن هذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، موكدًا أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة العمل الجماعي وجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الإدارية بالجامعة، متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر  أن تصنيف U.S. News يُعد أحد أبرز التصنيفات العالمية الموثوقة، ويعتمد بصورة رئيسية على مؤشرات الأداء البحثي، حيث يمنح الوزن الأكبر لتأثير البحث العلمي بنسبة 50%، تليه السمعة البحثية بنسبة 25%.

ثم الإنتاجية البحثية بنسبة 15%، وأخيرًا الآفاق الدولية بنسبة 10%، وهو ما يؤكد نجاح جامعة سوهاج في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المؤشرات التي يقيسها التصنيف.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

ترشيحاتنا

فضل شاكر

النظر في طلب الإفراج عن فضل شاكر لدواع صحية

مسلسل ممكن

أمين درة: مستوى إنتاج مسلسل ممكن ساهم في تقديم عمل يليق بالدراما العربية

بوستر الفيلم

طرح البوستر الرسمي لفيلم «صقر وكناريا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد