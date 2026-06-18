جامعة سوهاج تتقدم 13 مركزًا وتحقق المركز 864 على مستوى العالم حسب التصنيف الأمريكي us news

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديميًا وبحثيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها المتواصلة، وذلك بتقدمها في تصنيف U.S. News العالمي للجامعات للعام 2026/2027، لتصل إلى المركز 864 عالميًا.

قفزت ١٣ مركزا عن نتيجه العام الماضي في تأكيد جديد على المكانة المتنامية التي تحتلها الجامعة على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.

جامعة سوهاج

وأوضح النعماني أن هذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، موكدًا أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة العمل الجماعي وجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الإدارية بالجامعة، متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف U.S. News يُعد أحد أبرز التصنيفات العالمية الموثوقة، ويعتمد بصورة رئيسية على مؤشرات الأداء البحثي، حيث يمنح الوزن الأكبر لتأثير البحث العلمي بنسبة 50%، تليه السمعة البحثية بنسبة 25%.

ثم الإنتاجية البحثية بنسبة 15%، وأخيرًا الآفاق الدولية بنسبة 10%، وهو ما يؤكد نجاح جامعة سوهاج في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المؤشرات التي يقيسها التصنيف.