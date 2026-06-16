كليتا الهندسة والحاسبات بجامعة سوهاج تتلقيان دعوة للمشاركة في فعاليات الأسبوع العلمي للكلية الفنية العسكرية 2026

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه في إطار التعاون العلمي والبحثي المثمر والبناء بين الجامعة والكلية الفنية العسكرية وفي سبيل تعزيز هذا التعاون، تم تلقي دعوة للمشاركة في الأسبوع العلمي للكلية الفنية العسكرية ٢٠٢٦ في الفترة من ١١ - ١٦ يوليو ٢٠٢٦ بمقر الكلية.

جامعة سوهاج

واضاف النعماني انه تتضمن المشاركة في مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي العاشر البحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس (10-IUGRC) في الفترة من ١٢-٢٠٢٦/٧/١٤.

اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية (معرض مشروعات التخرج) (Annual Science Fair) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/١٦.

وجدير بالذكر انه لمزيد من المعلومات حول التسجيل و الاشتراك الخاصة بالمؤتمر والمعرض المشار إليهما من خلال موقع الكلية الفنية العسكرية على الشبكة الدولية للمعلومات: www.mtc.edu.eg، وكذا رابط موقع المؤتمر على الشبكة الدولية للمعلومات https://iugrc.conferences.ekb.eg