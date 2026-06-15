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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله.. صور

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بالعام الهجري الجديد، والذي أقيم بمسجد العارف بالله، بحضور العميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور محمد صلاح وكيل وزارة العمل.

والدكتور سامح التوني وميل وزارة التموين والدكتور علاء شعراوي رئيس حي غرب ، وتاج ابو سداح رئيس حي شرق ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

احتفالات رأس السنة الهجرية بسوهاج

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدث خلالها عن الهجرة النبوية المشرفة، والدروس المستفادة منها، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلاها مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ مصطفى بحر.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكرى المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير واليمن والبركات.

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