محافظ سوهاج يبدي استياءه من تدني نظافة كافتيريا موقف حي الكوثر ويوجه برفع كفاءتها خلال 10 أيام

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، موقف سيارات الأجرة بحي الكوثر خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية، وأبدى المحافظ استياءه الشديد من تدني مستوى النظافة وسوء الحالة العامة لكافتيريا الموقف التي تقدم خدماتها للمواطنين والسائقين.

محافظة سوهاج

ووجه "راشد" إنذاراً شديد اللهجة لإدارة الكافتيريا الحالية، مؤكداً إصدار توجيهات فورية بإلغاء التعاقد معها نهائياً في حال استمرار هذا الوضع غير اللائق. كما منح المحافظ إدارة الكافتيريا مهلة زمنية محددة بـ 10 أيام فقط لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمكان، مع الإسراع في إنهاء كافة أعمال صيانة الصرف الصحي والدهانات المطلوبة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمترددين على الموقف.

وتزامناً مع هذه الإجراءات، وجه المحافظ مديريتى الصحة والتموين بتفعيل دورهما الرقابي فوراً، لفحص ما يقدم بانتظام وتقييم جودة المشروبات والخدمات المقدمة للمترددين على الموقف وذلك بكل الكافتيريات داخل المواقف على مستوى المحافظة.