راكب موتوسيكل.. القبض على شخص تحرش بطالبة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص يستقل دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بإحدى المناطق بسوهاج.





بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها ( طالبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة) وبسؤالها قررت بأنه بتاريخ 16 / الجارى قام قائد دراجة نارية بالتحرش بها حال سيرها بأحد الشوارع بمحيط محل إقامتها.



أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





