القبض على شخصين استعرضا بسيارتهما في حفل زفاف بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين "ملاكي" بالسير برعونة، وأداء حركات استعراضية، والاصطدام بإحدى السيارات والفرار؛ حال سيرهما بأحد الشوارع في القاهرة، معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتي التراخيص"، وقائديهما (مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 14 يونيو الجاري، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة؛ حال الاحتفال بحفل زفاف، واصطدام أحدهما بإحدى السيارات المتوقفة بجانب الطريق وإحداث تلفيات بها.

وجرى التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.