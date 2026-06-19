قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل للمواطنين.. طريقة سريعة لكشف أرقام الهاتف المسجلة بالرقم القومي
47 شهيدا و100 جريح في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع
كارت الفلاح والمزادات.. خطة الزراعة الجديدة للقضاء على السوق السوداء وضبط تداول الأسمدة
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك».. اليوم
مستشار ألمانيا يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وانعكاسه على لبنان
تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد.. اغتنم نفحات أول جمعة في شهر المحرم
القبض على شخصين استعرضا بسيارتهما في حفل زفاف بمدينة نصر
بعد تألقه أمام بلجيكا.. مرموش يفرض نفسه بين نخبة المراوغين في مونديال 2026
إيران: تفتيش المنشآت النووية بما فيها بوشهر مرتبط بمسار المفاوضات والالتزامات الدولية
مسؤول أمريكي: نتنياهو وافق بالكامل على وقف إطلاق النار في لبنان وسط ضغوط دبلوماسية
بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هل يتم عرض المتهمة بدهس ضحية حدائق الأهرام على الطب الشرعي؟.. محامي يكشف كواليس مثيرة

الفتاة هدير ضحية الحادث
الفتاة هدير ضحية الحادث
رامي المهدي

قال محمود السمري المحامي، أن واقعة حادث فتاة سيارة القهوة بحدائق الأهرام، لا تندرج ضمن حوادث السير العادية، بل تشير ملابساتها الأولية إلى شبهة ارتكاب جريمة قتل خطأ مشددة العقوبة، نتيجة القيادة برعونة وتجاوز السرعات المقررة قانونًا، فضلًا عن قيادة مركبة بواسطة فتاة قاصر لا يحق لها قانونًا الحصول على رخصة قيادة.

وأوضح، أنه سوف يتم عرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل عاجل لعينات الدم والبول، للكشف عن مدى تعاطيها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وقت وقوع الحادث.

وكشف أن هذا الإجراء يعد من الخطوات الجوهرية في مسار التحقيقات، نظرًا لأن ثبوت القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قد يترتب عليه تشديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة قانونًا.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة الأدلة الفنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة تفاصيل الحادث.

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان فتاة سيارة القهوة التي لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سبب الوفاة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع القاصر المتهمة لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة كانت تقودها فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا اصطدمت بالمجني عليها أثناء سيرها بشارع الجيش، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش في نطاق منطقة حدائق الأهرام. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة برجال المرور إلى موقع البلاغ، حيث أُجريت المعاينة اللازمة وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة قائدة السيارة المتسببة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بينما تواصل النيابة سماع أقوال الشهود وفحص التحريات والتقارير الفنية للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

سيارة القهوة حادث فتاة سيارة القهوة حدائق الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

بالصور

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد