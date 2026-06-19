هل يتم عرض المتهمة بدهس ضحية حدائق الأهرام على الطب الشرعي؟.. محامي يكشف كواليس مثيرة

قال محمود السمري المحامي، أن واقعة حادث فتاة سيارة القهوة بحدائق الأهرام، لا تندرج ضمن حوادث السير العادية، بل تشير ملابساتها الأولية إلى شبهة ارتكاب جريمة قتل خطأ مشددة العقوبة، نتيجة القيادة برعونة وتجاوز السرعات المقررة قانونًا، فضلًا عن قيادة مركبة بواسطة فتاة قاصر لا يحق لها قانونًا الحصول على رخصة قيادة.

وأوضح، أنه سوف يتم عرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل عاجل لعينات الدم والبول، للكشف عن مدى تعاطيها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وقت وقوع الحادث.

وكشف أن هذا الإجراء يعد من الخطوات الجوهرية في مسار التحقيقات، نظرًا لأن ثبوت القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قد يترتب عليه تشديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة قانونًا.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة الأدلة الفنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة تفاصيل الحادث.

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان فتاة سيارة القهوة التي لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سبب الوفاة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع القاصر المتهمة لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة كانت تقودها فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا اصطدمت بالمجني عليها أثناء سيرها بشارع الجيش، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش في نطاق منطقة حدائق الأهرام. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة برجال المرور إلى موقع البلاغ، حيث أُجريت المعاينة اللازمة وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة قائدة السيارة المتسببة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بينما تواصل النيابة سماع أقوال الشهود وفحص التحريات والتقارير الفنية للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.