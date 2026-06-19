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سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

سيارة القهوة ومسرح الحادث
سيارة القهوة ومسرح الحادث
ندى سويفى

في لحظات تحولت فيها رحلة البحث عن الرزق إلى مأساة، حيث لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات سيارة كانت تقودها فتاة قاصر، أثناء تواجدها بجوار سيارة القهوة الخاصة بها بشارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة.

المجني عليها، التي اعتادت يوميًا الوقوف في المكان نفسه لكسب قوت يومها وتوفير احتياجات أسرتها، لم تكن تعلم أن ساعات عملها الأخيرة ستنتهي بهذه الصورة المأساوية، بعدما صدمتها سيارة مسرعة تقودها فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش في حدائق الأهرام. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص أن السيارة اصطدمت بالسيدة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

ووسط حالة من الحزن والصدمة بين المتواجدين بالمكان، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة كانت تقودها فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف تفاصيل الحادث وأسبابه، فيما خيمت حالة من الأسى على أهالي المنطقة الذين أكدوا أن الضحية كانت تسعى وراء لقمة العيش داخل سيارة القهوة الخاصة بها قبل أن تنتهي حياتها بشكل مأساوي في المكان ذاته الذي اعتادت العمل فيه يوميًا.

حادث صاحبة سيارة القهوة حدائق الأهرام فتاة قاصر

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