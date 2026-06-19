محاكمة 29 متهما بخلية التمويل الإرهابية في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الاثنين القادم محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 22059 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية التمويل.



ووجه لبعض المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه لبعض المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأسلحة ومفرقعات مع علمهم باستخدامها في عمليات إرهابية.