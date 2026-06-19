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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهدة عيان تروي تفاصيل صادمة في دهس قاصر لفتاة سيارة القهوة بحدائق الأهرام

السيارة المتسببة في الحادث
السيارة المتسببة في الحادث

مازال الحزن يخيم على أهالي مدينة حدائق الأهرام بعد دهس سيارة تقودها قاصر لفتاة تعمل على سيارة قهوة بشارع الجيش. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تصور مسرح الحادث والفتاة المتسببة به تتوقف على جانب الطريق وقالت مصورة الفيديو أن الفتاة صغيرة السن تبلغ من العمر حوالي ١٤ عاما تقود سيارة بدون رخصة وأطاحت بالمجني عليها رغم توقف سيارة القهوة بعيدا عن الطريق تماما 

صورة من الفيديو للفتاة مرتكبة الحادث

وأضافت شاهدة العيان أثناء تصويرها الفتاة المتهمة فوجئت بها  تبتسم لها باستفزاز وأخرجت لسانها وتشير بيدها بحركات سخرية غير مهتمة بالفتاة التي دهستها في مكان “أكل عيشها”، وقالت ان شقيق الفتاة المتهمة يقف بجوارها يقول انه سيتحمل عنها الحادث فيما قال والدها -حسب ما ورد في فيدية شاهدة العيان- انه سيحل الموضوع قائلا:" حقكم عليا عادي مشكلة وهنحلها". 

السيارة المتسببة في الحادث

وكانت لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات سيارة كانت تقودها فتاة قاصر، أثناء تواجدها بجوار سيارة القهوة الخاصة بها بشارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة.

المجني عليها، التي اعتادت يوميًا الوقوف في المكان نفسه لكسب قوت يومها وتوفير احتياجات أسرتها، لم تكن تعلم أن ساعات عملها الأخيرة ستنتهي بهذه الصورة المأساوية، بعدما صدمتها سيارة مسرعة تقودها فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش في حدائق الأهرام.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص أن السيارة اصطدمت بالسيدة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

ووسط حالة من الحزن والصدمة بين المتواجدين بالمكان، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة كانت تقودها فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف تفاصيل الحادث وأسبابه، فيما خيمت حالة من الأسى على أهالي المنطقة الذين أكدوا أن الضحية كانت تسعى وراء لقمة العيش داخل سيارة القهوة الخاصة بها قبل أن تنتهي حياتها بشكل مأساوي في المكان ذاته الذي اعتادت العمل فيه يوميًا.

دهس حدائق الأهرام الجيزة

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