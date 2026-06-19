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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سيارة القهوة
سيارة القهوة
أحمد العيسوي

في مشهد مأساوي هزّ مشاعر أهالي منطقة حدائق الأهرام وأشعل موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت رحلة فتاة شابة للبحث عن رزقها الحلال إلى نهاية مأساوية. فبينما كانت "هدير"، صاحبة الـ24 عامًا، تقف بجوار مشروعها البسيط لبيع الشاي والقهوة، اصطدمت بها سيارة تقودها فتاة قاصر، لتنتهي حياتها في لحظات وتتحول قصتها إلى قضية رأي عام تطالب بالقصاص ومحاسبة المسؤولين.

حادث مأساوي في شارع الجيش

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن سيارة اصطدمت بفتاة كانت تقف بجوار عربة القهوة الخاصة بها.

وأسفر الحادث عن إصابة الضحية بإصابات بالغة أودت بحياتها في الحال، بينما تعرضت فتاة أخرى كانت برفقتها لإصابات متفرقة وكدمات وكسور استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

"هدير".. قصة كفاح انتهت في لحظة

بحسب روايات الأهالي وشهود العيان، كانت هدير فتاة بسيطة تسعى لتوفير مصدر دخل شريف يساعدها على مواجهة أعباء الحياة ودعم أسرتها. اعتادت الوقوف لساعات طويلة يوميًا أمام عربة الشاي والقهوة الخاصة بها، في محاولة لكسب قوت يومها من مشروع صغير اعتمدت عليه كمصدر رزق أساسي.

ويؤكد المقربون منها أنها كانت معروفة بين سكان المنطقة بأخلاقها الطيبة واجتهادها المستمر، إذ كانت تبدأ يومها مبكرًا وتقضي ساعات طويلة في العمل من أجل تأمين احتياجاتها واحتياجات أسرتها.

لكن صباح ذلك اليوم كان مختلفًا، إذ تحولت لحظات عادية كانت تقضيها برفقة إحدى صديقاتها إلى مأساة لم يتوقعها أحد، بعدما اصطدمت بهما سيارة بشكل مفاجئ وعنيف.

فيديو يوثق اللحظات الأولى بعد الحادث

وأثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب، بعدما أظهر موقع الحادث والسيارة المتسببة فيه عقب وقوع التصادم.

وأكدت السيدة التي قامت بتصوير الفيديو أن السيارة كانت تقودها فتاة صغيرة السن، مشيرة إلى أن عربة القهوة الخاصة بالمجني عليها كانت متوقفة بعيدًا عن مسار السيارات المعتاد، وهو ما زاد من حالة الاستياء بين المتابعين الذين طالبوا بكشف جميع ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها.

تحريات أولية تكشف مفاجأة

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت تقودها فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا. كما تمكنت قوات الأمن من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة الاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة كافة الملابسات المتعلقة بالحادث، للوقوف على أسبابه الحقيقية وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق.

حالة من الحزن بين الأهالي

خيمت أجواء الحزن والأسى على منطقة حدائق الأهرام عقب انتشار خبر وفاة هدير، حيث أكد عدد من سكان المنطقة أنها كانت نموذجًا للشابة المكافحة التي اختارت العمل الشريف والاعتماد على نفسها.

وأعرب الأهالي عن صدمتهم من النهاية المأساوية التي تعرضت لها، مؤكدين أن الضحية كانت تقف في مكان عملها المعتاد عندما وقع الحادث، مطالبين بسرعة إنهاء التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام.

كما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة للتعاطف مع الضحية، حيث تداول الآلاف صورها وقصتها، مطالبين بعدم نسيان حقها وضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة المؤلمة.

النيابة تواصل التحقيقات

من جانبها، تواصل النيابة المختصة مباشرة التحقيقات في الحادث، حيث أمرت بجمع التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود وفحص كافة الأدلة المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تعمل الجهات المعنية على تحديد كافة التفاصيل المرتبطة بالحادث، بما في ذلك ظروف قيادة السيارة وملابسات وقوع التصادم، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة.

 

رحلت هدير وهي تؤدي عملها اليومي بحثًا عن لقمة عيش كريمة، تاركة خلفها حالة من الحزن والأسى بين أسرتها وأصدقائها وأهالي المنطقة. وبينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الحادث، تبقى قصتها شاهدًا مؤلمًا على نهاية مأساوية لشابة كانت تحلم فقط بمستقبل أفضل.

الشاي والقهوة هدير فتاة قاصر حدائق الأهرام النيابة

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