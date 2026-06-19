طالب وصديقته.. القبض على المتهمين بالاصطدام بفتاة حدائق الأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن وقوع حادث تصادم ووفاة إحدى السيدات بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة بأنه حال سير سيارة ملاكي "سارية التراخيص" برعونة قيادة (طالب سن 15 – لا يحمل رخصة قيادة "السيارة ملك والده" – مقيم بدائرة القسم) وبرفقته صديقته اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بإحدى السيدات (مالكة سيارة للمشروبات) حال توقفها بجانب الطريق مما تسبب في وفاتها وإحداث تلفيات بالسيارة.



تم التحفظ على السيارة ، وقائدها فى حينه.. واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









