نجاة السائق.. انقلاب سيارة محملة بالطوب الأبيض بترعة الرمادي جنوب الأقصر

شهدت قرية الدقيرة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض داخل ترعة الرمادي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل أثناء سيرها بأحد الطرق المجاورة للترعة بقرية الدقيرة، ما أدى إلى سقوطها داخل المياه وهي محملة بكميات من الطوب الأبيض.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ومسؤولو الوحدة المحلية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السائق تمكن من الخروج من السيارة ولم يتعرض لأي إصابات، فيما تعرضت السيارة وبعض حمولتها للتلف نتيجة الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وانتشال السيارة من الترعة، مع تسيير الحركة المرورية بالمنطقة ومنع حدوث أي معوقات أمام المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.