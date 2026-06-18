سكرتير عام محافظة الأقصر يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

عقد اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، الاجتماع التنسيقي الثاني استعدادًا للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والمقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الفعالية وخروجها بالشكل اللائق، وبحث آليات تنفيذها وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتنسيق لتنفيذ احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم بالمحافظة، من خلال تنظيم حملات للتبرع داخل بنوك الدم بالمستشفيات، إلى جانب تنظيم حملات ميدانية بمختلف أنحاء المحافظة.

وخلال الاجتماع أكد سكرتير عام المحافظة على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه الفعالية الوطنية، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق إنجاز عالمي من خلال السعي لتسجيل رقم قياسي بموسوعة "جينيس للأرقام القياسية" لأكبر حملة تبرع بالدم، بما يعكس روح التكافل والتعاون والمشاركة المجتمعية بين أبناء الشعب المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة العمل الخاصة بالفعالية، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، حيث تم الاتفاق على تكثيف الحملات التوعوية والتعريفية بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مع العمل على نشر الوعي بين المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في هذه المبادرة الإنسانية.

كما تم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للمشاركة في حشد المتبرعين ودعم الفعالية، إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وإظهار محافظة الأقصر بالصورة التي تليق بمكانتها التاريخية والحضارية.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء القرى، والعمد والمشايخ بالقرى، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، وممثلون عن فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر بالأقصر، ومديرية الأوقاف، وممثل عن الكنيسة بالأقصر، إلى جانب ممثلي مرفق الإسعاف بالأقصر.