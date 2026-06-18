السيطرة على حريق بمواسير الصرف الصحي في الحليلة جنوب الأقصر دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر من السيطرة على حريق اندلع بمواسير الصرف الصحي بقرية الحليلة التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة الامنية والتنفيذية للتعامل السريع مع الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمواسير الصرف الصحي داخل القرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، كما انتقل عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة الموقف ميدانيا.

وبذلت قوات الإطفاء جهودا مكثفة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حيث نجحت في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل وقوع أي تداعيات أو أضرار إضافية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، كما لم تُسجل أي خسائر بشرية، فيما جارى تنفيذ أعمال التبريد بمحيط الموقع للتأكد من عدم تجدد النيران.

وتواصل الجهات الامنية فحص أسباب الحريق وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مصدر الاشتعال وضمان عدم تكرار الواقعة.