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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القرنة بالأقصر

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القرنة بالأقصر
ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القرنة بالأقصر
شمس يونس

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة بمركز القرنة غرب الأقصر.

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، بمشاركة عبدالعظيم النوبي أبو الوفا كبير مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد المفتش بالمديرية، وبالتنسيق مع إدارة تموين القرنة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية، حيث تم العثور عليه محملاً داخل أحد مركبات "التروسيكل" بناحية القرنة، تمهيداً لتهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات التموينية للمخابز البلدية، شملت 3 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، بالإضافة إلى مخالفتين لعدم وجود سجل الزيارات بالمخبز.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية ومنع التلاعب بالسلع المدعمة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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