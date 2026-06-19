الرعاية الصحية بالأقصر تتوسع في تقديم خدمات حملة الكشف المبكر عن سرطان الرحم

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر التوسع في عدد المنشآت الصحية المشاركة بحملة "اسبقي بخطوة" للكشف المبكر والوقاية من سرطان عنق الرحم، وذلك استجابة للإقبال المتزايد من السيدات والفتيات على الاستفادة من خدمات الحملة، وتيسيرًا لوصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المنتفعات بمختلف أنحاء المحافظة.

وتُنفذ الحملة بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ومؤسسة حياة كريمة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت نقاط تقديم الخدمة الجديدة كلًا من مركز طب أسرة أرمنت الحيط ومركز طب أسرة أرمنت الوابورات ووحدة طب أسرة الأقالتة ووحدة طب أسرة آل عثمان ومركز طب أسرة القرنة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للحملة وتسهيل حصول المستفيدات على الخدمات الطبية والتوعوية.

وتقدم الحملة خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الأورام، فضلًا عن توفير تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفتيات من عمر 9 إلى 15 عامًا بالمجان، باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية من سرطان عنق الرحم والحد من عوامل الخطورة المرتبطة به.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر استمرار جهودها في توسيع نطاق الخدمات الوقائية والتوعوية داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها، بما يضمن وصول الخدمات الصحية المتخصصة إلى المواطنين بسهولة ويسر، ويسهم في تعزيز الوعي الصحي وتحقيق أفضل معدلات الوقاية والكشف المبكر.