محافظ سوهاج يوجه بتوفير الراحة لـ37 ألف طالب في ماراثون الثانوية العامة

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.

محافظة سوهاج

وكشف المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج هذا العام يبلغ 37 ألفاً و700 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 87 لجنة على مستوى المحافظة.

واكد توجيه كافة الأجهزة بمراجعة جاهزية هذه اللجان والتأكد من توافر الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة، إلى جانب مراجعة الوصلات الكهربائية وشبكات مياه الشرب وطفايات الحريق حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

كما شدد "راشد" على رؤساء الأحياء والمراكز برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات.

مع تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بشكل دوري، بالإضافة إلى إقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وفيما يخص القائمين على العملية الامتحانية، أشار المحافظ إلى توفير 24 استراحة مجهزة للملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المغتربين لضمان راحتهم، حيث شملت التوجيهات مراجعة كفاءة مكيفات الهواء والمراوح وتغيير التالف منها فوراً.

وتأمين مفروشات وأسرة جديدة، وتجهيز المطابخ بكافة الأجهزة الكهربائية، إلى جانب مراجعة شبكات المياه والصرف الصحي وتأمين أدوات النظافة والتعقيم المستمر لدورات المياه وتعيين عمالة مخصصة لها.

كما أكد محافظ سوهاج، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والأحياء وشركات المرافق، لتقديم الدعم اللوجستي الفوري والإخطار العاجل بأي أحداث طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.