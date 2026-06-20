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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد معمل التصنيع الرقمي بمركز إبداع مصر الرقمية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال تدريب ريادة الأعمال لطلاب الجامعة ومعمل التصنيع الرقمي بمبنى مركز إبداع مصر الرقمية بدعوة من شركة EdVentures وRight Solutions مشغلي برامج ITIDA-TIEC بمقر مركز إبداع مصر الرقمية Creativa Hub Sohag بالحرم الجامعي الجديد.

وذلك بحضور المهندسة نهال مغربي مدير وحدة التأهيل الوظيفي بالجامعة، المهندسة حسناء فتحي مدير قطاع المشروعات بشركة EdVentures والمهندس محمود قاسم ممثل ITIDA - TIEC بكرياتيفا سوهاج.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني على دعم الجامعة لأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحات الريادية، وذلك ضمن رؤية الجامعة لإعداد جيل قادر على المنافسة وخلق فرص عمل مبتكرة بعيدًا عن المسارات التقليدية.

وأوضحت المهندسة نهال مغربي أن تدريب ريادة الأعمال لطلاب  الجامعة الذين بلغ عددهم ٥٠ متدرب، على مدار ٥ أيام، والذي هدف إلى تدريب الطلاب على خلق أفكار ابتكارية تكنولوجية تخدم المجتمع داخل المحافظة.

واكدت على إتاحة الفرصة لجميع طلاب الجامعة، فلا يشترط في رائد الأعمال أن يكون متفوقا دراسيًا، مضيفة أن رئيس الجامعة تفقد أيضاً معمل التصنيع الرقمي القائم على تصنيع النماذج الأولية للاختراعات والابتكارات ومشاريع التخرج، حيث تفحص ٦ نماذج تكنولوجية أولية لشباب مبتكرين من طلاب الجامعة.

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