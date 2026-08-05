هجوم في البحر الأحمر يشعل أسعار النفط مجددًا.. وبرنت يقفز فوق 80 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها هاجمت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما بدد الآمال في خفض التصعيد ‌وعودة حركة الشحن وتدفقات النفط عبر الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أو حوالي 1.35 بالمئة، إلى 80.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا، أو 0.59 بالمئة، إلى 76.22 دولار للبرميل.

وذكر الحوثيون أنهم شنوا هجوما صاروخيا على ناقلة ⁠نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر.



وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن هذا الهجوم رفع أسعار النفط اليوم الأربعاء. ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين السعوديين.

وأدت أنباء الهجوم إلى تراجع آمال المستثمرين في خفض التصعيد بالشرق الأوسط بعدما قالت قطر أمس الثلاثاء إن الوسطاء يحرزون تقدما في جهود إنهاء الحرب.

وتسبب ذلك في انخفاض أسعار النفط خمسة بالمئة أمس الثلاثاء وتراجع برنت لما دون 80 دولارا للبرميل عند التسوية لأول مرة منذ 13 ‌يوليو.

ونفت ⁠إيران إجراء محادثات سلام، على عكس ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة قسم أبحاث السوق لدى فيليب نوفا "وضع الإمدادات بشكل عام يستدعي توخي الحذر رغم تراجع التوتر الجيوسياسي المباشر".

وقال محللو آي.جي في مذكرة "يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي ما ⁠إذا كانت إيران ستظل مصرة على فرض قدر من السيطرة على الممر المائي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمسك بموقفها وترفض هذا الاحتمال".

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلا ⁠عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن ⁠هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

وخففت الصين بشكل إضافي القيود المفروضة على تصدير الوقود في أغسطس.