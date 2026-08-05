الإذاعة المصرية تحتفي بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة بخطة برامجية شاملة على جميع الشبكات

أعلنت الإذاعة المصرية، برئاسة عبد الرحمن البسيوني، خطة برامجية متكاملة على جميع شبكاتها للاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك في إطار خطة الإذاعة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية الكبرى، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي غيرت خريطة الاقتصاد والملاحة العالمية، وأسهمت في دعم مسيرة التنمية في مصر.

وتتضمن الخطة مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج الخاصة والحوارات مع الخبراء والمتخصصين، إلى جانب إذاعة الأغاني الوطنية والأعمال الدرامية والوثائقية التي تتناول تاريخ قناة السويس الجديدة وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، مع تسليط الضوء على دورها في دعم التنمية وتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجستي عالمي.

وتحتفي إذاعة البرنامج العام بالمناسبة من خلال عدد من البرامج والفترات المفتوحة، من بينها "صباح الخير.. صباح الأمل"، و"مانشيت"، و"بانوراما مصرية"، و"إلى ربات البيوت"، و"حديث الصباح"، إلى جانب عدد من البرامج الدينية والثقافية والفنية، فضلاً عن إذاعة المسلسل الإذاعي "قناة السويس.. شريان من قلب مصر".

كما تقدم إذاعة الكبار حلقات خاصة من برامج "تحيا مصر وإنجازات العصر" و"استنى أقولك"، إلى جانب تنويه خاص بالمناسبة، فيما تخصص إذاعة الأغاني بث الأغاني الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة.

وتشارك شبكة صوت العرب بعدد من البرامج والفقرات الخاصة، منها "صباح الخير يا عرب"، و"ساعة هوا"، و"أغاني وعجباني"، و"شباب أون لاين"، و"حكايات عربية"، و"نجم فوق العادة"، مع التركيز على دور قناة السويس في دعم التنمية والأغاني التي تناولت هذا الإنجاز الوطني.

كما تحتفي إذاعة الشرق الأوسط بالمناسبة عبر فقرات "أغاني على الضفة"، و"قناة السويس الجديدة.. شريان الأمل"، و"ملحمة قناة.. مشاهد نضال وإبداع"، والتي تستعرض أهمية القناة الجديدة في الاقتصاد الوطني، ودورها في الملاحة العالمية، وحضورها في الأعمال السينمائية والغنائية.

وتخصص شبكة الإذاعات الموجهة برامج وتقارير وإذاعات خاصة بجميع اللغات، إلى جانب تناول المناسبة في عدد من البرامج الاقتصادية والتنموية والتاريخية، فيما تقدم الشبكة الثقافية عبر الإذاعة الثقافية والبرنامج الموسيقي والبرنامج الأوروبي المحلي والبرنامجين الفرنسي واليوناني حلقات وفقرات خاصة تتناول تاريخ قناة السويس الجديدة وأهميتها الوطنية والاقتصادية.

وتشارك شبكة الإذاعات الإقليمية في الاحتفال من خلال إذاعات القاهرة الكبرى، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، ووسط الدلتا، وشمال الصعيد، وشمال سيناء، والإسكندرية، والقناة، وجنوب الصعيد، عبر فترات مفتوحة وبرامج وثائقية وحوارات مع المتخصصين والمسؤولين، إلى جانب لقاءات مع المواطنين، وإبراز الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، ودوره في دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني أن هذه الخطة تأتي في إطار دور الإذاعة المصرية في توثيق الإنجازات الوطنية، ونقل صورة متكاملة عن أهمية قناة السويس الجديدة كمشروع حضاري يخدم مصر والعالم، مع الالتزام بمعايير المهنية والموضوعية.

واختتم البسيوني تصريحاته بالتأكيد على أن الإذاعة المصرية ستذيع الأغاني الوطنية بهذه المناسبة، إيماناً بأن قناة السويس الجديدة تمثل "ملحمة شعب وإنجاز دولة"، ورسالة للعالم تؤكد قدرة المصريين على صنع المستحيل.