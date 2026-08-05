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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز

أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز
أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز
أ ش أ

 واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، بعد هبوط حاد في الجلستين السابقتين، مع ترقب المستثمرين لمدى إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الإيرانية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد اضطرابات.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 92 سنتًا، أو نحو 1.2%، إلى 78.44 دولار للبرميل، لتصل خسائرها الأسبوعية حتى الآن إلى أكثر من 12%.

كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.07 دولار، أو ما يعادل 1.4%، إلى 74.70 دولار للبرميل، مسجلة تراجعًا يتجاوز 11% منذ بداية الأسبوع.

وجاءت الضغوط على الأسعار بعدما أعلنت قطر، الثلاثاء، أن الوسطاء يحرزون تقدمًا في جهود إنهاء الحرب، وهو ما دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض، رغم نفي طهران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود محادثات جارية بين الجانبين.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الثلاثاء منخفضًا بأكثر من 5%، ليستقر دون مستوى 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 13 يوليو.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى الأسواق في شركة فيليب نوفا، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية تراجعت في الوقت الحالي، إلا أن أوضاع الإمدادات العالمية لا تزال تستدعي الحذر.

وأضافت: "إذا فشلت الجهود الدبلوماسية وتأثرت الإمدادات الفعلية، فقد يكون التراجع الحالي قصير الأجل، إذ إن انخفاض المخزونات سيضاعف تأثير أي صدمة مستقبلية في الإمدادات".

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر مضيق هرمز، فيما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% خلال شهر مارس وحده.

وأشار محللو شركة آي جي إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تبدو مرتبطة بإصرار إيران على الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على المضيق، في مقابل تمسك الولايات المتحدة برفض هذا الطرح.

وفي السياق ذاته، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، الجهود الرامية إلى تضييق فجوة الخلافات بين واشنطن وطهران وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية دائمة، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.

وعلى صعيد الإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مخزونات المقطرات.

وبحسب المصادر، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

أسعار النفط الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الإيرانية استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

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