حسين لبيب يكشف سر زيارة وفد الزمالك لسفير الإمارات بالقاهرة

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه تشرف بزيارة سفارة الإمارات بالقاهرة، حيث كان في استقبال وفد النادي السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى مصر.

وأشاد لبيب بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك، أنه عقد جلسة مع السفير حمد عبيد الزعابي، تم خلالها مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم نادي الزمالك وتحقيق المزيد من النجاحات على مختلف المستويات.

وأشار حسين لبيب إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص إدارة النادي على تعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم مسيرة الزمالك خلال المرحلة المقبلة.