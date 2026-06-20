نائب محافظ سوهاج يتفقد لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق الامتحانات غدًا

بتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أجرى كمال سليمان، نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على الجاهزية التامة للمقار قبل انطلاق الامتحانات غدًا الأحد.

محافظة سوهاج

وشدد نائب محافظ سوهاج خلال جولته على ضرورة رفع كافة الإشغالات ومظاهر التعديات بمحيط اللجان لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع تكثيف النظافة العامة حول المدارس وفي الشوارع المؤدية إليها.

كما كلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير عدد من العمالة لمساعدة رؤساء اللجان فى أعمال النظافة والترتيبات النهائية داخل اللجان الامتحانية على مدار هذا اليوم لضمان جاهزية جميع اللجان.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا كفاءة المرافق الأساسية من خلال مراجعة نظافة الحمامات وتوفير مصادر الإنارة والتهوية داخل الفصول.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مسؤولية وطنية كبرى تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتخرج بالصورة المشرفة التي تعكس كفاءة منظومة التعليم المصرية.

وأشار "سليمان" إلى أن الدولة تولي هذه الامتحانات اهتمامًا بالغًا، وأن المحافظة ستوفر الدعم الكامل للقائمين على العملية الامتحانية لتطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج هذا العام يبلغ 37 ألفاً و700 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 87 لجنة على مستوى المحافظة.