قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان تؤكد استمرار دورها الوسيط لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية
حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة
83 قتيلاً في يوم واحد .. حصيلة ضحايا الحرب بلبنان تتجاوز أربعة آلاف منذ مارس
تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مصر تنظم البطولة العربية للتنس بمشاركة تاريخية لـ 8 دول عربية
وثائق استخباراتية أمريكية تثير جدلاً جديداً عن دور فاوتشي وأبحاث الفيروسات في الصين
ياسمينا العبد تبدأ تصوير فيلمها ممسوس مع عمر رزيق
مسؤول عسكري أمريكي : لا مؤشرات لتحركات إيرانية تدل على إغلاق مضيق هرمز
باكستان: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سويسرا غدا
بيان عاجل للرعاية الصحية بعد تعدي فرد أمن على مواطن بسلاح أبيض في المجمع الطبي بالإسماعيلية
تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق خطة لتوزيع المصاحف على الكتاتيب بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق الامتحانات غدًا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أجرى كمال سليمان، نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على الجاهزية التامة للمقار قبل انطلاق الامتحانات غدًا الأحد.

محافظة سوهاج

وشدد نائب محافظ سوهاج خلال جولته على ضرورة رفع كافة الإشغالات ومظاهر التعديات بمحيط اللجان لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع تكثيف النظافة العامة حول المدارس وفي الشوارع المؤدية إليها.

كما كلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير عدد من العمالة لمساعدة رؤساء اللجان فى أعمال النظافة والترتيبات النهائية داخل اللجان الامتحانية على مدار هذا اليوم لضمان جاهزية جميع اللجان.

وتابع نائب المحافظ ميدانيًا كفاءة المرافق الأساسية من خلال مراجعة نظافة الحمامات وتوفير مصادر الإنارة والتهوية داخل الفصول.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مسؤولية وطنية كبرى تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتخرج بالصورة المشرفة التي تعكس كفاءة منظومة التعليم المصرية.

وأشار "سليمان"  إلى أن الدولة تولي هذه الامتحانات اهتمامًا بالغًا، وأن المحافظة ستوفر الدعم الكامل للقائمين على العملية الامتحانية لتطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج هذا العام يبلغ 37 ألفاً و700 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 87 لجنة على مستوى المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج لجان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

ترشيحاتنا

البرازيل

البرازيل تستعيد عرشها التاريخي في كأس العالم من ألمانيا .. ماذا حدث؟

يوعدي

رقم تاريخي جديد.. أيوب بوعدي يواصل كتابة التاريخ مع المغرب

دوكو

آس الإسبانية: جيريمي دوكو يغادر معسكر بلجيكا لحضور ولادة طفله

بالصور

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

3 ليالٍ من الاحتفال.. دوا ليبا تكشف صورًا جديدة من زفافها على كالوم تورنر | صور

زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

فيديو

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد