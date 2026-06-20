محافظ سوهاج يوجه بتأمين مياه الشرب بلجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

بناءً على التوجيهات الصادرة عن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وبمتابعة مستمرة من كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ. ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج جهودها الميدانية لتنفيذ هذه التكليفات بدقة، عبر الدفع بفرقها الفنية المتخصصة لتأمين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون أي أعطال بمقار لجان واستراحات امتحانات الثانوية العامة.

محافظة سوهاج

وأكد المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه سوهاج، التزام الشركة التام بتنفيذ توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

واشار إلى أن الفرق الفنية واصلت أعمالها لمراجعة جودة المياه والتأكد من جاهزية الشبكات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ على مدار الساعة.

وأضاف"صلاح" أن توفير بيئة آمنة ومستقرة داخل اللجان والاستراحات يعد واجباً وطنياً راسخاً، حيث تسخر الشركة كافة إمكاناتها البشرية والفنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإنجاح هذه المنظومة.