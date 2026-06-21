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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بخطوات يملؤها الأمل.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان سوهاج لأداء أول الامتحانات

طلاب الثانوية العامة بسوهاج
طلاب الثانوية العامة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بدأ منذ قليل توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، على اللجان الامتحانية لأداء امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، إيذانًا بانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط حالة من الترقب والاهتمام الكبير من الأسر التي حرصت على مرافقة أبنائها حتى بوابات المدارس في أول أيام الامتحانات.

وشهدت محيطات اللجان منذ اللحظات الأولى من الصباح حركة ملحوظة، حيث توافد الطلاب حاملين بطاقات أرقام الجلوس والأدوات اللازمة لأداء الامتحانات، بينما سادت أجواء من الهدوء والتنظيم أمام المدارس، في ظل استعدادات مكثفة نفذتها مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بسوهاج

ويؤدي هذا العام نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة داخل 87 لجنة موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث جرى تجهيز اللجان بشكل كامل لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن خلال فترة الامتحانات.

وعكست مشاهد وصول الطلاب إلى اللجان مزيجًا من الثقة والقلق الطبيعي المصاحب لأول أيام الامتحانات، إذ حرص العديد من أولياء الأمور على تقديم كلمات الدعم والتشجيع لأبنائهم قبل دخول اللجان، متمنين لهم التوفيق في واحدة من أهم المراحل الدراسية التي ترسم ملامح مستقبلهم الجامعي.

وفي إطار الاستعدادات المسبقة، رفعت محافظة سوهاج درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان وخارجها.

كما شهدت المدارس تواجدًا مكثفًا للأجهزة التنفيذية والأمنية منذ الصباح الباكر، حيث تم تأمين اللجان ومحيطها، ومراجعة جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع أي تجمعات قد تؤثر على انتظام الامتحانات أو راحة الطلاب.

وفي مواجهة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تم توفير مظلات بعدد من اللجان لتخفيف آثار الطقس الحار على الطلاب وأولياء الأمور، مع استمرار المتابعة الميدانية من القيادات التنفيذية والتعليمية للتأكد من انتظام دخول الطلاب وعدم وجود أي معوقات.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ خلال اليوم الأول.

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