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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل البرلمان تناقش استكمال محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي

لجنة النقل
لجنة النقل

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس وحيد قرقر، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبداللطيف جمال أبوالشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام وعضو اللجنة، بشأن سرعة استكمال محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمود أبو خروف عضو لجنة النقل والمواصلات.

وأكد النائب عبداللطيف أبوالشيخ خلال الاجتماع أن استكمال محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي يمثل أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية والطرق التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون له دور في دعم حركة النقل والتجارة والاستثمار داخل محافظة سوهاج.

وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات على ضرورة الإسراع في استكمال محور دار السلام – البلينا، بما يحقق التكامل بين المحاور المرورية الجديدة، ويعزز من قدرتها على خدمة المواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة ميدانية تضم النائب أحمد الديربي أمين سر لجنة النقل والمواصلات، والنائب عبداللطيف جمال أبوالشيخ، والنائب محمود أبو خروف عضو اللجنة ونائب دائرة جرجا والعسيرات، والنائب علاء الحديوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة سوهاج.

وتتولى اللجنة المشكلة دراسة مدى الاستفادة من المحاور المرورية التي تم تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على أسباب عدم استكمال بعض المشروعات، وفي مقدمتها محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي، ومحور دار السلام – البلينا.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا فنيًا وموضوعيًا يتضمن المعوقات والتحديات والحلول المقترحة وآليات تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات القومية، على أن يتم عرضه على لجنة النقل والمواصلات خلال عشرة أيام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المحاور وتحقيق أقصى استفادة تنموية واقتصادية منها لصالح أهالي محافظة سوهاج

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