نائب: القاهرة عاصمة صناعة التوافقات الإقليمية بفضل دبلوماسية الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية بالقاهرة، يعكس بوضوح المكانة المحورية التي تحتلها مصر في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي، والدور المتنامي الذي تضطلع به في تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات.

وقال حافظ إن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع المهم في توقيت بالغ الدقة تمر به المنطقة يؤكد أن مصر باتت مركزًا رئيسيًا لصناعة التوافقات الإقليمية، والطرف الأكثر قدرة على جمع القوى الفاعلة حول طاولة الحوار، انطلاقًا من ثقلها السياسي ورصيدها الدبلوماسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف.

ترسيخ نهج قائم على الحكمة والتوازن

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ نهج قائم على الحكمة والتوازن واحترام سيادة الدول، بما عزز من دور القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق في جهود منع التصعيد وتسوية النزاعات.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على تطوير آلية التعاون بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء إطار إقليمي أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع التحديات المشتركة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها.

وأضاف حافظ أن التحركات المصرية المتواصلة لدعم جهود الوساطة والحلول السياسية، سواء فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية أو مسار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، تؤكد أن القاهرة تواصل أداء دورها التاريخي كجسر للحوار وصوت للعقل في منطقة تعج بالتحديات والأزمات.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والمحورية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أصبحت نموذجًا في إدارة الأزمات وبناء التوافقات، وهو ما رسخ مكانة مصر كقوة توازن إقليمية وركيزة أساسية للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.