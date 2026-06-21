بحث تحديات الأمن العربي..الرئيس السيسي يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء بمناسبة قرب انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط كأمين عام للجامعة، حيث أعرب الرئيس عن تقديره البالغ للدور الذي اضطلع به خلال فترة توليه المنصب، وما بذله من جهود حثيثة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات الأمانة العامة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة باعتبارها المظلة الأساسية للدفاع عن مصالح الدول العربية وتعزيز التعاون بينها، تحقيقاً لتطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن أحمد أبو الغيط أعرب من جانبه عن عميق امتنانه للرئيس على دعمه الدائم لجامعة الدول العربية وحرصه المستمر على صون الأمن القومي العربي وحماية المصالح العربية، مثمناً دعم مصر المتواصل لدور الجامعة العربية كمنصة محورية لتعزيز العلاقات والمصالح العربية المشتركة، ومؤكداً اعتزازه بالعمل عن قرب مع السيد الرئيس وكافة القادة العرب خلال فترة قيادته للأمانة العامة، التي شهدت تحديات غير مسبوقة للأمن القومي العربي ومصالحه المشتركة.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن اللقاء تناول عدداً من التحديات الراهنة التي تواجه منظومة الأمن العربي، والتي تستوجب تعزيز التعاون والتنسيق والتكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء الأمة العربية وتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية.