الرئيس السيسي يستقبل وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا لبحث التطورات

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، بحضور وزير الخارجية المصري، وذلك في إطار اجتماع المجموعة الرباعية الذي تستضيفه القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الدول الأربع باعتبارها من الركائز الأساسية للاستقرار والأمن الإقليمي، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتصاعدة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي رحّب بانعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا قادرًا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.