قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل
وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد دعم المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران وحل القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول المعنية، لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ودفع مسار التفاوض نحو اتفاق شامل ومستدام.

احتواء التوترات الإقليمية 

وأكد الرئيس أن مصر تعمل على دعم الجهود الرامية لاحتواء التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن أمن دول الخليج والدول العربية، ويحترم سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

أشرف زكي - إيناس محمد

أشرف زكي يستجيب لمناشدة الإعلامية إيناس محمد بشأن كمباوند المهن التمثيلية

وفاء عامر

وفاء عامر: أعود للسينما قريبًا بفيلم ضخم

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يحيي حفلاً كامل العدد في مهرجان OC MENA بكاليفورنيا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد