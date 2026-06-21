الرئيس السيسي يؤكد دعم المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران وحل القضية الفلسطينية

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول المعنية، لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ودفع مسار التفاوض نحو اتفاق شامل ومستدام.

احتواء التوترات الإقليمية

وأكد الرئيس أن مصر تعمل على دعم الجهود الرامية لاحتواء التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن أمن دول الخليج والدول العربية، ويحترم سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في منطقة الشرق الأوسط.