قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة «الأمم المتحدة 80» تدخل مرحلة حاسمة نحو إصلاح المنظومة وتعزيز الكفاءة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان وستتحرك بحرية لمواجهة المخاطر
مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل
وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نبيل فهمي، المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم مصر الكامل لترشيح نبيل فهمي لهذا المنصب، مشدداً على ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دور جامعة الدول العربية باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن نبيل فهمي أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لدعم الرئيس، مؤكداً تطلعه إلى العمل على تطوير أداء جامعة الدول العربية وصياغة رؤية استراتيجية متقدمة وفاعلة تتناسب مع حجم التحديات الماثلة أمام الأمن القومي العربي.

 كما شدد على قناعته بأهمية تعزيز دور الجامعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الدور المنشود لها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على الرؤية المصرية الحريصة على الاضطلاع بأدوار بنّاءة تعزز الحلول السلمية لأزمات المنطقة، لافتاً إلى تزايد بؤر الصراع وتصاعد انتهاكات القانون الدولي، وهو ما يفرض تبعات جسيمة على الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، ويضاعف من مسئوليات جامعة الدول العربية، خاصة فيما يتصل بضرورة تطوير أدواتها للتعامل مع التحولات الإقليمية وصياغة مواقف عربية جماعية أكثر فاعلية وشمولاً.

السيسي الرئيس السيسي جامعة الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص تحرش بفتاة في الدقهلية

المتهم

القبض على بلطجى بحوزته سلاح أبيض في الإسكندرية

المتهمين

خلافات الميراث تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة | تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد