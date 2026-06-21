نائب وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا

التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، بالرئيس الغاني جون مهاما؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور السفير وائل فتحي، السفير المصري بأكرا.

وأشاد الرئيس “مهاما” خلال اللقاء، بالتطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وبالحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات.

كما أشاد الرئيس الغاني بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لغانا في مسعاها لاتخاذ الخطوات التنفيذية لقرار الأمم المتحدة الخاص باعتبار ظاهرة الافارقة المستعبدين أخطر الجرائم ضد الإنسانية، وهي الخطوات التي جرى العمل على بلورتها خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي استضافته أكرا يومي ١٨ و١٩ يونيو الجاري وشارك فيه نائب وزير الخارجية كمبعوث من رئيس الجمهورية.

من جانب آخر، أكد السفير نبيل حبشي خلال المؤتمر حرص مصر والتزامها الراسخين بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيراً إلى أن اعتماد قرار الأمم المتحدة الخاص بالعدالة التعويضية عن ظاهرة استعباد الأفارقة فى الحقبة الاستعمارية يعكس تنامي الوعي الدولي بأهمية معالجة التداعيات المستمرة للرق والاستعمار والتمييز العنصري والإقصاء، وما نتج عنها من تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية لا تزال تؤثر على العديد من الشعوب والمجتمعات.

وأبرز ما ينطوي عليه القرار من تأكيد لأهمية مواصلة الحوار والتعاون الدوليين من أجل تعزيز قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.