نائب: تحركات مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

ثمن النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رشاد أن استضافة القاهرة للاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية تمثل دليلاً جديداً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وقوة دافعة نحو الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متسارعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ نهج يقوم على التوازن والحكمة وتغليب الحلول السياسية، وهو ما جعل القاهرة طرفاً رئيسياً في جهود الوساطة الرامية إلى احتواء أزمات المنطقة وإنهاء الصراعات والحروب، والحفاظ على أمن الشعوب واستقرار الدول.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ومواصلة المسار التفاوضي بين الجانبين يعكس حرص مصر الدائم على نزع فتيل التوترات وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، بما يحفظ مصالح دولها ويصون أمنها القومي.

وأوضح رشاد أن مصر لم تدخر جهداً في دعم مسارات السلام والتسويات السياسية، سواء فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية أو القضية الفلسطينية، التي تظل جوهر الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيداً بموقف القيادة السياسية الثابت الداعي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن التحركات المصرية النشطة على مختلف المستويات تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء منطقة أكثر استقراراً وأمناً، وترسخ من مكانة مصر كقوة إقليمية مسؤولة وشريك رئيسي في صناعة السلام ودعم التنمية بالمنطقة.