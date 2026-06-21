وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان يشيدون بدور مصر في دعم السلام والاستقرار

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع أعربوا عن تقديرهم الكبير للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أهمية الدور المصري في دعم جهود السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

تطوير آلية التعاون الرباعي بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا

وأشار الوزراء إلى توافقهم مع رؤية الرئيس بشأن تطوير آلية التعاون الرباعي بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا، لتصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية.

كما أشاد المشاركون بالمباحثات التي جرت خلال الاجتماع الرابع بالقاهرة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.