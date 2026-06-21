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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسائل برلمانية.. النواب يحذرون من الغش الإلكتروني ويطالبون الأسر بدعم طلاب الثانوية العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تتزايد حالة الترقب داخل آلاف الأسر المصرية، وسط استعدادات مكثفة من الدولة لضمان انتظام الامتحانات ومواجهة أي محاولات للغش أو تداول الشائعات.

ووجه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رسائل مهمة إلى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدين أن النجاح يبدأ بالاجتهاد والالتزام، وأن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الضغوط النفسية ومخاطر الغش الإلكتروني.

توفير بيئة مستقرة وداعمة لأبنائهم

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن فترة امتحانات الثانوية العامة تتطلب من أولياء الأمور توفير بيئة مستقرة وداعمة لأبنائهم بعيدًا عن الضغوط والمقارنات السلبية، مؤكدة أن الشائعات المتعلقة بتسريب الامتحانات أو تداول الإجابات تؤثر على الحالة النفسية للطلاب وتشتت تركيزهم. وشددت على أهمية ترسيخ قيم الأمانة والاعتماد على النفس، محذرة من الانسياق وراء صفحات الغش التي تستهدف استغلال الطلاب وأسرهم.

من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب،  في تصريح خاص لـ"صدي البلد"،  أن الصفحات الوهمية التي تدّعي تسريب الامتحانات أو بيع الإجابات النموذجية تمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الطلاب، مشيرًا إلى أن القائمين عليها يستغلون حالة القلق التي تعيشها الأسر خلال موسم الامتحانات لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ودعا الطلاب إلى عدم الالتفات لهذه المزاعم والتركيز على المذاكرة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك آليات رقابية وتقنية لمواجهة الغش الإلكتروني وتأمين الامتحانات.

وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"،  إن الثانوية العامة لا تمثل اختبارًا للطلاب فقط، بل امتحانًا حقيقيًا لوعي الأسرة المصرية في كيفية التعامل مع هذه المرحلة المهمة. وأوضح أن المبالغة في الضغوط والتوقعات قد تؤثر سلبًا على أداء الطلاب داخل اللجان، مطالبًا الأسر بتقديم الدعم النفسي والتحفيز الإيجابي بدلًا من التخويف أو التوتر.

وأكد النواب أن مواجهة الغش تبدأ من داخل المنزل قبل أن تكون مسؤولية الجهات الرقابية، مشددين على ضرورة عدم تداول الشائعات أو الانضمام إلى مجموعات الغش الإلكتروني، والعمل على تعزيز ثقافة الاجتهاد والاعتماد على الذات باعتبارها الطريق الحقيقي للنجاح والتفوق.

وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتأمين لجان الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدين أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والأسر والطلاب أنفسهم، بما يضمن خروج موسم الثانوية العامة بصورة تعكس قيم العدالة والانضباط.

رسائل برلمانية انطلاق الامتحانات النواب الغش الإلكتروني الثانوية العامة

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