رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل رسائل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم حيث وجه عبد اللطيف ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا ، حيث قال :

أتوجه إليكم برسالة من القلب في هذه الأيام التي تمثل محطة مهمة في رحلة التعليم وبناء المستقبل. أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما خطوة في مسيرة طويلة من التعلم والطموح. لقد بذلتم جهدًا كبيرًا طوال سنوات الدراسة، وحان الوقت لترجمة هذا الجهد بثقة وهدوء وتركيز.

ثقوا بأنفسكم، واعلموا أن الاجتهاد الحقيقي لا يضيع أبدًا، وأن لكل مجتهد نصيبًا يستحقه.

لقد بذلت كافة أطراف المنظومة التعليمية جهودًا مضنية كي تنطلق امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات حازمة وحاسمة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. لذا ندعوكم إلى الابتعاد عن الشائعات ومصادر القلق، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والحفاظ على قيم النزاهة والاستحقاق.