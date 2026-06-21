سوهاج تضخ دماء جديدة بالمحليات.. حركة تنقلات واسعة لتحسين الخدمات

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، حركة تنقلات موسعة شملت عددًا من رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة توزيع القيادات التنفيذية وضخ دماء جديدة داخل منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مزيد من الانضباط الإداري.

محافظة سوهاج

جاءت الحركة لتؤكد توجه المحافظة نحو الاستفادة من الخبرات المتنوعة وتبادل الكفاءات بين الوحدات المحلية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الملفات الخدمية والتنموية وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وتضمنت الحركة تكليف تاج جلال عمر محمد سالمان، برئاسة الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، فيما تم تكليف علي لطفي حامد عثمان، برئاسة الوحدة المحلية لمركز جهينة، كما شملت الحركة تكليف عامر طه آدم مسعود رئيسًا للوحدة المحلية لمركز البلينا.

كما تم تكليف عاطف أحمد محمد أحمد، برئاسة الوحدة المحلية لمركز المراغة، وشريف السيد حسين علي، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز طما، إلى جانب تكليف وفدي عبدالرسول محمد أحمد، برئاسة الوحدة المحلية لمركز المنشأة.

وشهدت الحركة أيضًا تصعيد شربات محمد صديق خليل، لرئاسة الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، فيما تولى علاء فوزي هاشم عبدالرحمن، رئاسة الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، كما تم تكليف فاطمة الزهراء فاروق محمود، برئاسة الوحدة المحلية لحي الكوثر.

وأكدت المحافظة أن هذه الحركة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الدفع بقيادات تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة، ومتابعة المشروعات الجارية على أرض الواقع.

وتراهن المحافظة على أن تسهم التغييرات الجديدة في إحداث نقلة نوعية داخل الوحدات المحلية، سواء فيما يتعلق بملفات النظافة والتجميل، أو تحسين البنية التحتية، أو متابعة المشروعات التنموية والخدمية، فضلًا عن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم.

وتحمل حركة التنقلات الجديدة رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الميداني والمتابعة المستمرة للأداء، بما يدعم جهود التنمية في مختلف المراكز والأحياء، ويعزز من قدرة الجهاز التنفيذي على تحقيق تطلعات أهالي سوهاج نحو خدمات أفضل ومستوى معيشة أكثر جودة، في إطار رؤية الدولة لبناء إدارة محلية حديثة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.