وزير التعليم في سوهاج مع انطلاق الثانوية العامة.. رسائل طمأنة من قلب اللجان

مع الساعات الأولى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، تتجه الأنظار إلى محافظة سوهاج التي تستقبل اليوم زيارة مهمة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، في جولة تحمل العديد من الرسائل للطلاب وأولياء الأمور، وتؤكد حرص الدولة على متابعة واحدة من أهم المحطات التعليمية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، وزير التربية والتعليم فور وصوله إلى المحافظة، حيث يعقد الجانبان لقاءً لبحث آخر الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان انتظام سير الامتحانات داخل جميع اللجان، والتأكد من جاهزية المنظومة الامتحانية منذ اللحظة الأولى.

زيارة استثنائية

وتأتي الزيارة بالتزامن مع بدء ماراثون الثانوية العامة، وهو ما يمنحها أهمية خاصة، إذ تعكس توجه الوزارة نحو المتابعة الميدانية المباشرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، بما يتيح الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس واللجان والاستماع إلى التحديات والعمل على التعامل معها بشكل فوري.

ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعًا موسعًا يضم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى جانب قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة، لمراجعة خطة العمل خلال فترة الامتحانات، والتأكد من تنفيذ التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بدقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

كما يناقش الاجتماع الجهود التي بذلتها المحافظة ومديرية التعليم خلال الفترة الماضية لتجهيز مقار اللجان، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء هادئة، فضلًا عن متابعة جاهزية الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وتولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والصحية، لضمان توفير الخدمات اللازمة داخل محيط اللجان، وتأمين خطوط الكهرباء والمياه، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، بما يسهم في توفير أجواء مستقرة طوال فترة الامتحانات.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة جولات ميدانية داخل عدد من لجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، حيث يتابع الوزير سير العمل على الطبيعة، ويطمئن على انتظام دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، إلى جانب الاستماع لملاحظات القائمين على اللجان بشأن أي معوقات قد تواجههم.

وتحمل زيارة وزير التربية والتعليم إلى سوهاج في أول أيام الامتحانات رسالة واضحة مفادها أن نجاح الثانوية العامة مسؤولية مشتركة، وأن الدولة حريصة على توفير كل سبل الدعم للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط وتكافؤ الفرص، وصولًا إلى موسم امتحاني آمن ومستقر يحقق العدالة لجميع الطلاب.