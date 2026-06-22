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عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج يتفقدان مستجدات الأعمال الإنشائية لمشروعات تعليمية جديدة

جانب من الزيارة في سوهاج
جانب من الزيارة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق راشد محافظ سوهاج بتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية لعدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة.

وذلك في إطار حرص الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية والوقوف على جاهزية المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة للعام الدراسي المقبل.

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة سوهاج

وخلال الجولة، تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف واللواء طارق راشد محافظ سوهاج الأعمال الإنشائية لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بمركز أخميم والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 21,055 مترًا مربعًا.

ويجري تنفيذها تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث وجه الوزير بسرعة استكمال كافة التجهيزات اللازمة للمدرسة تمهيدًا لافتتاحها واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

ويشمل المشروع إنشاء مبنى تعليمي متكامل يضم 18 فصلًا دراسيًا موزعة على مبنى مكون من أرضي وثلاثة أدوار بمساحة تبلغ 2750 مترًا مربعًا، تشمل معامل متخصصة منها معمل إلكترونيات، ومعمل لغات ومعملين للروبوتات.

وثلاثة معامل علوم، ومعمل كمبيوتر ومعمل وسائط متعددة ومعمل جيولوجيا، ومعملين "فاب لاب" وصالة ألعاب رياضية، وقاعة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية تشمل مكتب المدير والإدارة والمكتبة وغرفة المشرفين، فضلا عن مباني الإقامة والخدمات، كما يضم المشروع عددًا من المنشآت المكملة للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

وتضمنت الجولة التفقدية أيضا متابعة مستجدات أعمال تطوير مدرسة للتعليم الفني بمركز أخميم، والتي من المقرر افتتاحها كمدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصص المياه بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي.

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقا للمواصفات والمعايير وإمدادها بالتجهيزات اللازمة تمهيدا لافتتاحها العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وخلال الزيارة، أكد السيد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية على تنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة والتوسع في الفصول الدراسية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها.

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