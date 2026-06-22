راكب موتوسيكل .. القبض على عامل تحرش بفتاة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد شوارع سوهاج.

وبالفحص تم تحديد المجنى عليها (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الكوثر) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 الجارى وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج قام قائد دراجة نارية بالتحرش بها ولاذ بالفرار.

وتم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدارجة النارية.. واتخاذ الإجراءات القانونية.