بسبب الميراث.. إحالة أوراق مزارع للمفتي أنهى حياة شقيقه وابنه بأسيوط

أحالت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم "الاثنين"، أوراق مزارع لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد إدانته بإنهاء حياة شقيقه ونجله بسبب خلافات على الميراث بقرية بني حسين مركز أسيوط، وحددت جلسة يوم 30 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود غانم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم زيدان، و راجي محمود أحمد، وأمانة سر محمد عبدالحميد و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 2320 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وسط الزراعات ناحية قرية بني حسين ووجود متوفيين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز أسيوط برئاسة المقدم عمر عبد العظيم رئيس وحدة مباحث مركز أسيوط وتبين من المعاينة والفحص مقتل " محمد . ع . أ " و أبنه " طارق " بطلقات نارية أثناء حصاد محصول القمح.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " حسام . ع . أ " 49 عاما ، مزارع، شقيق المجني عليه الأول وعم الثاني، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بحيازة سلاحا ناريا بندقية آلية وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليهما وسط زراعات القمح وأطلق صوبهما أعيرة نارية ما أسفر عن مقتلهما في الحال.

وأضافت التحريات أن هناك خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه الأول بسبب الميراث.