جنايات مستأنف دمنهور تنظر جلسة استئناف رئيس نادي الجزيرة على حكم حبسه سنة مع الشغل

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، أولى جلسات استئناف المهندس إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، على قرار حبسه سنة مع الشغل، في القضية رقم 834 لسنة 2012 جنايات دمنهور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على على مرسي عبد العال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد حسن حسين البواب، كارم محمود رزق عطية، حسن عادل محمد سباق.

وفي 4 يونيو الماضي قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن سنة مع الشغل، لرئيس نادي الجزيرة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وتعود وقائع القضية، إلى تقديم النيابة العامة بجنوب دمنهور، إبراهيم زاهر، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات؛ بتهمة تتعلق بتزوير محرر رسمي لعقد بيع محطة بنزين بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي استمعت لشهود الإثبات، وفحصت المحررات المطعون بتزويرها.