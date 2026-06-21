خلافات على قطعة أرض.. القبض على طرفي مشاجرة بالعصا بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام "عصى خشبية" بإحدى الأراضى الزراعية بمنطقة رشيد بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (حلاق ، سائق "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة") ، طرف ثانى: (مزارع ، عامل "مصابان بسحجات وكدمات متفرقة") جميعهم أنجال عمومة ومقيمين بذات الدائرة ، بسبب خلافات بينهم على ملكية أرض زراعية كائنة بذات القرية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام عصى خشبية مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم العصى المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





