تعدى على ممتلكات جيرانه.. ضبط مالك فندق في دهب بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام جارها بتحطيم الجدار الفاصل بين مسكنها والفندق الخاص به بهدف ضم أجزاء من منزلها له وأنه دائم افتعال المشاكل معها وفتحه شباك بالطابق الأخير وتركيب شفاط هوائى بمطبخ الفندق مما يتسبب فـى خروج الأدخنة تجاه مسكنها بجنوب سيناء.

وبالفحص تم تحديد القائمة على النشر ، وبسؤالها أقرت بوجود خلافات بين والدتها (مقيمة بدهب بجنوب سيناء) وجارها المشكو فى حقه (مالك الفندق المشار إليه) منذ 3 أعوام حول قيام (مستأجر الفندق) بإرتكاب بعض مخالفات البناء بالفندق المواجهة للعقار ملكها محرر بشأنها عدة محاضر ومتداولة قضائياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.