القبض على شخص تحرش بفتاة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) ، وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 17 الجارى وحال قيامها بشراء بعض المستلزمات المنزلية من أحد المحال بالشارع محل إقامتها تصادف وجود الشخص الظاهر بالمقطع وقيامه بالتحرش بها لفظياً.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (جامع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





