خلافات الميراث تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة | تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرّرت خلاله القائمة على النشر من قيام شخصين بالتعدّى على شقيقهما بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (خال القائمة على النشر "مصاب ببتر بكف اليد" تم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، عامل " مصاب بجرح قطعى") طرف ثان: (شقيقى الأول"مصابان بجروح متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بأسلحة بيضاء مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوّه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة المستخدمة فى التعدي)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.