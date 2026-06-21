مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من طن مواد مخدرة متنوعة بنطاق عدد من المحافظات، تقدر قيمتها المالية بحوالى 140مليون جنيه، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "أسوان"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة - 58 قطعة سلاح نارى متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (140) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.











