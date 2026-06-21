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تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة لجلسة 28 يونيو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة لجلسة 28 يونيو

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنح شبرا الخيمة الدائرة السابعة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة، إلى جلسة يوم 28 من الشهر الجاري، لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعات والطلبات.


كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، لحين انعقاد الجلسة المقبلة واستكمال إجراءات المحاكمة.
وأصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارًا بإحالة 8 متهمات إلى المحاكمة العاجلة في واقعة سقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، مع تحديد جلسة يوم الأحد المقبل كأولى جلسات المحاكمة أمام محكمة شبرا الخيمة.
وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة "س" في العقد السابع من العمر، وابنتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.
كما وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال إلى 3 معلمات ومشرفة، بالإضافة إلى معلمتين مشرفتين على المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يندرج تحت اختصاصهن من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم هلال وجودهم  داخل المدرسة.
وتأتي الإحالة للمحاكمة في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بشأن واقعة وفاة الطفلة تيا، التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين.
وفي وقت سابق، قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل مسؤولة إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وتدعى "س"، وابنتها الممثل القانوني للمدرسة، إلى جانب مشرفتين للمرحلة التعليمية، وذلك في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل المدرسة، مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل متهمة.
وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة وجهت إلى مسؤولة المدرسة وابنتها تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.
كما وجهت النيابة العامة إلى مشرفتي المرحلة التعليمية تهمة القتل الخطأ، باعتبارهما المسؤولتين عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة التعليمية، وما يندرج تحت اختصاصهما من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم أثناء تواجدهم داخل المدرسة.
وفور تلقي البلاغ، أمر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار ضياء نجم، رئيس النيابة، ووكلاء النائب العام مصطفى محمود ومروان شكشوك وأحمد الديب، إلى مقر المدرسة لإجراء المعاينة اللازمة.
وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمات الأربع لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهن في المواعيد القانونية، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مدير المدرسة لاستكمال التحقيقات وتحديد مدى مسؤوليته عن الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنح شبرا الخيمة شبرا الخيمة مدرسة خاصة

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